Son dakika: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 31 Ocak 2026’da sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Yusuf Aktaş (Reynmen), rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alınmıştı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal’ın da arasında bulunduğu 11 kişi, Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülerek kan ve saç örnekleri alınmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadelerinin ardından Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal’ın da arasında bulunduğu 11 kişi, ‘Yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrolü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan, yurt dışında bulundukları belirlenen YouTuber Enes Batur Sungurtekin, manken Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, internet ünlüsü Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı öğrenilmişti.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan manken Barış Murat Yağcı, öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.