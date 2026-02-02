×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Polis#Uyuşturucu
Son dakika: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 14:10

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan manken Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 31 Ocak 2026’da sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Yusuf Aktaş (Reynmen), rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alınmıştı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal’ın da arasında bulunduğu 11 kişi, Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülerek kan ve saç örnekleri alınmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadelerinin ardından Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal’ın da arasında bulunduğu 11 kişi, ‘Yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrolü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen de var: Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldıAralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen de var: Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldıHaberi görüntüle

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan, yurt dışında bulundukları belirlenen YouTuber Enes Batur Sungurtekin, manken Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, internet ünlüsü Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı öğrenilmişti.

Son dakika: Oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan manken Barış Murat Yağcı, öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Polis#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!