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Son dakika... Otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı: Yaralılar var

#İstanbul#Kartal#Kaza
Son dakika... Otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı: Yaralılar var

İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada 1‘i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı. Kaldırım üzerinde bulunan kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadın arkadaşları ile birlikte çay içmeye başladı. Yolda ilerlemekte olan 34 EKK 862 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, çay içen kadınlara çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Meryem Yalçın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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“YARALILARI HASTANEYE GÖTÜRDÜLER, 1 KADININ DURUMU AĞIRMIŞ”

Kazayı gören vatandaşlardan Ufuk İnci, “Bayanlar moladan çaya çıkmışlardı. O sırada araba aşağıdan geldi. Dönüşü alamayınca kaldırımdan çıktı. Buraya vurdu. Oradan kadınlara vurdu. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. 1 kadının durumu ağırmış” dedi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kontrolden çıkan otomobilin, iş yeri önünde çay içen kadınlara çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerlerken kontrolden çıkan otomobilin çay içen kadınlara çarptığı ve kadınların otomobil altında kaldığı görülüyor.

Son dakika... Otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı: Yaralılar var

 

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#İstanbul#Kartal#Kaza

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