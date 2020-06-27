Son dakika... Sorular sosyal medyada paylaşıldı, ÖSYM'den açıklama geldi: Yasal süreç başlatıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT sonrası fen bilimleri testinden birkaç sorunun sosyal medyada paylaşılması tartışma yarattı. Sınav sonrası kimler tarafından çekildiği belirlenemeyen dört fen bilimleri sorusunun yer aldığı kitapçık görüntüleri dün sınav sonrasında sosyal medyada yer aldı. Sınava cep telefonu sokulmasının yasak olması nedeniyle soruları bir görevlinin sızdırmış olabileceği iddia edildi. Adaylar, sosyal medyada ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün’ü etiketleyerek sınavın iptal edilmesini istedi.

PAYLAŞANLA İLGİLİ YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Paylaşılan kitapçık görüntülerinde kod yer aldığı için hangi ilde, kimin tarafından yayıldığı rahatlıkla tespit edildi. ÖSYM, bu konuda yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. Ancak yarın yapılacak sınav öncesi bunu yapanın ismi, aday mı gözetmen mi olduğuna yönelik ipucu verilmedi.

ÖSYM, sınav sonrası soruların sızdırılması nedeniyle sınav güvenliğinin etkilenmediğini belirtti.

ÖSYM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“2020-YKS’nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlandı. Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görüldü. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatıldı. YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planladığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacak. ÖSYM Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz”