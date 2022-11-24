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Son dakika... ÖSYM, 2023 Yılı Sınav Takvimi'ni açıkladı! İşte YKS, KPSS ve ALES'in yapılacağı tarih...

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#YKS#ÖSYM#Sınav
Son dakika... ÖSYM, 2023 Yılı Sınav Takvimini açıkladı İşte YKS, KPSS ve ALESin yapılacağı tarih...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:44

ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran’da, Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testleri (YDT) ise 18 Haziran’da uygulanacak. Sınava başvurular 9 Şubat ile 6 Mart arasında alınacak. Sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

Takvime göre; 2023 yılının sınav maratonu 28 Ocak’ta uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı ile başlayacak, 17 Aralık’ta Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile sona erecek. Bu yılın en çok konuşulan sınavı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ise 23, 29, 30 Temmuz ile 6 Ağustos’ta yapılacak oturumlar ile uygulanacak. KPSS başvuruları 16-29 Mayıs arasında alınırken, sınav sonuçları 25 Ağustos’ta açıklanacak.

ALES 3 KEZ UYGULANACAK

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Başvuruları 13 Ocak ile 7 Şubat arasında alınacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ise 26 Mart’ta yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) ise 2023 yılında 16 Nisan, 20 Ağustos ve 19 Kasım’da olmak üzere üç kez uygulanacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

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2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2023 Yılı sınav Takvimi’ne saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden erişiliyor.

İşte ÖSYM'nin 2023 yılı sınav takvimi:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/1 İngilizce:  28 Ocak 2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/2 İngilizce: 18 Şubat 2023

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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/1: 12 Mart 2023

Tıpta Uznmanlık eğitimi Giriş Sınavı - TUS 1. Dönem: 19 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ: 26 Mart 2023

 

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#YKS#ÖSYM#Sınav

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