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Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

#Halis Aygün#Resmi Gazete#Görevden Alma
Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DDK'YA İNCELEME TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Erdoğan ayrıca Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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#Halis Aygün#Resmi Gazete#Görevden Alma

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