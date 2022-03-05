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Son dakika... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den HES kodu açıklaması

#ÖSYM#Prof. Dr. Halis Aygün#HES Kodu
Son dakika... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygünden HES kodu açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını duyurdu. Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir" ifadelerini kullandı.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz" mesajını paylaştı.

Aygün mesajında "Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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#ÖSYM#Prof. Dr. Halis Aygün#HES Kodu

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