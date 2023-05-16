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Son dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu... Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak

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#ÖSYM#SINAV#KPSS
Son dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu... Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 14:34

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Ersoy, depremzede KPSS adayları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS'de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgileri kontrol edilecek. Adres bilgisi, teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

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YKS İÇİN DE ÜCRET ALINMAYACAK

ÖSYM Başkanlığı, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğunu duyurmuş ve OHAL kapsamına alınan illerde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacağını bildirmişti.

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#ÖSYM#SINAV#KPSS

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