Son dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu... Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak

Haberin Devamı

ÖSYM Başkanı Ersoy, depremzede KPSS adayları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS'de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgileri kontrol edilecek. Adres bilgisi, teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Depremzedelere yönelik küfürlü paylaşıma soruşturma Haberi görüntüle

YKS İÇİN DE ÜCRET ALINMAYACAK

ÖSYM Başkanlığı, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğunu duyurmuş ve OHAL kapsamına alınan illerde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacağını bildirmişti.