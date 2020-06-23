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DHA - AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

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Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS) sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık'' dedi.

Aygün, "Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacaktır" diye konuştu. 

Ayrıntılar birazdan...

ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! Erişime açıldı...
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