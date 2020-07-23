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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz

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Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde '//ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz

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