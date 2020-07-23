Son dakika... ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde '//ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.