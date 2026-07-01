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Son dakika... ÖSYM açıkladı: YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti

Güncelleme Tarihi:

#YKS#ÖSYM#YKS Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 12:22

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS'de bir sorunun iptal edildiğini, bir sorunun ise cevabının değiştirildiğini açıkladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testindeki bir sorunun iptal edilmesine, Matematik testindeki bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine karar verdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 2. Oturum AYT'nin madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı.

ÖSYM Yönetim Kurulunca, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilerek AYT'nin Matematik Testi Temel Soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun ise iptal edilmesine karar verildi.

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Sınav puanlarının değerlendirilmesi, 2026-YKS Kılavuzu'ndaki ilgili hükme göre yapılacak.

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#YKS#ÖSYM#YKS Sınavı

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