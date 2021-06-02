Son dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem! Adana'dan da hissedildi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin, Adana'nın Kozan ilçesinden de hissedildiği belirtildi.





İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, 'Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.' açıklamasında bulundu.

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