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GeriGündem Son dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem! Adana'dan da hissedildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem! Adana'dan da hissedildi

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Son dakika: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem! Adana'dan da hissedildi

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Adana'nın Kozan ilçesinden de hissedildi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin, Adana'nın Kozan ilçesinden de hissedildiği belirtildi.

Son dakika: Osmaniyenin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem Adanadan da hissedildi


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, 'Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.' açıklamasında bulundu.

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