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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye) (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Osmaniye'deki yangın ikinci gününde... 6 kişi gözaltında

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan devam çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Öte yandan Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ikinci gününde poyrazın da etkisiyle devam ediyor. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye günün ışımasıyla birlikte tekrar başlandı.

Son dakika... Osmaniyedeki yangın ikinci gününde... 6 kişi gözaltında
Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangın, gece karadan yapılan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı. Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Son dakika... Osmaniyedeki yangın ikinci gününde... 6 kişi gözaltında
Öte yandan Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

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