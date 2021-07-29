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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye) (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Osmaniye'deki yangın 21 saatin sonunda kontrol altına alındı... 5 kişi gözaltında

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. Öte yandan Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Son dakika... Osmaniyedeki yangın 21 saatin sonunda kontrol altına alındı... 5 kişi gözaltında
Kadirli'nin yanı sıra merkeze bağlı Dereobası köyünde de soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yüzlerce ağacın kül olduğu görüldü.

Son dakika... Osmaniyedeki yangın 21 saatin sonunda kontrol altına alındı... 5 kişi gözaltında
Öte yandan Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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