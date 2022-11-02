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Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu detayları duyurdu

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#Bakan Soylu#Uyuşturucu#Osmaniye
Son dakika... Osmaniyede uyuşturucu operasyonu Bakan Soylu detayları duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, bugün sabah düzenlenen operasyonda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

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#Bakan Soylu#Uyuşturucu#Osmaniye

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