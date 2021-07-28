Son dakika... Osmaniye'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı, köylüler traktörlerle taşındı

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İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE BÖLGEDEN TAŞINDI

Karatepe Köyü, Tülüceler Mahallesi ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki bazı ev, bahçe ve tarlalara sıçradı. Köylerde yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Köylüler, traktörlerle bölgeden taşındı. Bu sırada bir evin ahırı, alevlerin arasında kaldı; inekleri ölenler ise feryat etti.

KARATEPE ARSLANTAŞ MİLLİ PARKI DA TEHLİKEDE

Öte yandan alevlerin ilerlemesi halinde açık hava müzesinin bulunduğu Karatepe Arslantaş Milli Parkı'nın da tehlikede olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

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