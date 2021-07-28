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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Osmaniye'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı, köylüler traktörlerle taşındı
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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye) (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Osmaniye'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı, köylüler traktörlerle taşındı

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Son dakika... Osmaniye'de orman yangını! Alevler evlere sıçradı, köylüler traktörlerle taşındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki bazı ev, bahçe ve tarlalara sıçradı. Köylerde yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Köylüler, traktörlerle bölgeden taşındı. Öte yandan alevlerin ilerlemesi halinde açık hava müzesinin bulunduğu Karatepe Arslantaş Milli Parkı'nın da tehlikede olduğu belirtildi.

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  • Osmaniyede orman yangını
  • Osmaniyede orman yangını
  • Osmaniyede orman yangını
  • Osmaniyede orman yangını
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İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Son dakika... Osmaniyede orman yangını Alevler evlere sıçradı, köylüler traktörlerle taşındı
KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE BÖLGEDEN TAŞINDI

Karatepe Köyü, Tülüceler Mahallesi ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki bazı ev, bahçe ve tarlalara sıçradı. Köylerde yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Köylüler, traktörlerle bölgeden taşındı. Bu sırada bir evin ahırı, alevlerin arasında kaldı; inekleri ölenler ise feryat etti.

Son dakika... Osmaniyede orman yangını Alevler evlere sıçradı, köylüler traktörlerle taşındı

KARATEPE ARSLANTAŞ MİLLİ PARKI DA TEHLİKEDE

Öte yandan alevlerin ilerlemesi halinde açık hava müzesinin bulunduğu Karatepe Arslantaş Milli Parkı'nın da tehlikede olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

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