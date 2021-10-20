Son dakika... Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın için çevre illerden de takviye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın saat 09.00 sıralarında kontrol altında alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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