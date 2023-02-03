Son dakika: Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14:05'te 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.