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Son dakika: Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

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#Deprem#Osmaniye#Düziçi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 14:16

Son dakika haberine göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Bakan Soylu, depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisine ulaşılmadığını duyurdu.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14:05'te 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

 

 

Son dakika: Osmaniyede 4.6 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi

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#Deprem#Osmaniye#Düziçi

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