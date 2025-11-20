Son dakika: Osmaniye'de 4.4'lük deprem

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Osmaniye'nin Bahçe ilçesi olan 4.4'lük bir deprem meydana geldi. Saat 12.09'da gerçekleşen depremin derinliği 8.8 km olarak kaydedildi. Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde deprem sonrası okullar öğleden sonra tatil edildi.

OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Deprem kentte paniğe neden oldu. Bahçe ilçesinde herhangi yıkım veya olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Bahçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ilçede öğleden sonra okullar tatil edildi.