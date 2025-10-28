×
Son dakika... Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Osmaniyede 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 14:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye Sumbas ilçesinde deprem olduğunu duyurdu. AFAD yapmış olduğu açıklamaya göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 12.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

'HAREKETLİLİK SÜRÜYOR' UYARISI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Yeni bir aktif fay tespit ettim, son depreme çok yakın” diyerek uyarıda bulunmuştu.

Pampal, bölgede Savrun Fayı’na odaklanıldığını ancak onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirterek, bu fayların da ciddi tehlike oluşturduğunu vurgulamıştı.

Pampal, “Akçalıuşağı Fayının uzantısı Sumbas’ın biraz kuzeyine uzanıyor. Akçalıuşağı ile Bozdağanuşağı fayları birbirine çok yakın. Bir iki ay önce yine bu bölgeye yakın 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. Burada bir hareketlilik var. Daha önce de bunu gündeme getirmiştim. Dikkatli olunması gerekiyor” demişti.

