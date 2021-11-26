Son dakika... Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

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Yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar ile CIA eski danışmanı Henry Barkey'in de bulunduğu 17 sanık ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davaların birleştirilmesinden sonra ikinci duruşma bugün yapıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala duruşmaya katılmadı.

Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı ile Can Atalay'ın aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Öte yandan duruşmada, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile Almanya, Fransa, Belçika Danimarka, İsveç, İsviçre, Çekya, İtalya konsolosluk yetkilileri ile STK yetkilileri ve Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra da hazır bulundu.

Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, bazı sanıkların reddi hakimin reddedilmesine yapılan itirazın reddedildiğini belirtti. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam etti. Mahkeme, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.