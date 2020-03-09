Son dakika... Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklanmasına karar verdi.

CIA ESKİ DANIŞMANI DARBE GİRİŞİMİ SONRASI KALDIĞI OTELE BIRAKMIŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde planlayıcı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen CIA eski danışmanı Henry Barkey’in, İstanbul’da kaldığı otelden 17 Temmuz'da ayrılırken resepsiyon bankosunun üzerine, "Pensilvanya" yazısının olduğu bir masa zili bıraktığı ortaya çıkmıştı. Otel görevlisinin zili önce dolaba kaldırdığı, daha sonra otelin işletme müdürü tarafından zilin polise teslim edildiği öğrenilmişti.





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