MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ortaköy'de acı olay! Denizde cansız beden bulundu
GeriGündem Son dakika... Ortaköy'de acı olay! Denizde cansız beden bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN - DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ortaköy'de acı olay! Denizde cansız beden bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ortaköy'de acı olay! Denizde cansız beden bulundu
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkartılan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekibi sevk edildi.

Son dakika... Ortaköyde acı olay Denizde cansız beden bulundu

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki kişinin cesedini Ortaköy İskelesi’ne çıkardı. Cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle