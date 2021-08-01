MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Orman yangınlarında acı rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı
GeriGündem Son dakika: Orman yangınlarında acı rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA- DHA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Orman yangınlarında acı rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Orman yangınlarında acı rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Mersin ve Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgede görevli personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı. Yangında son durumu aktran Bakan Koca Manavgat ilçesindeki yangında iki kişinin daha vefatıyla toplam ölü sayısının 7 olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında iki kişinin daha vefatıyla toplam ölü sayısının 7 olduğunu belirtti.

Manavgat'taki yangından etkilenen 507 kişiden 497'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini kaydeden Koca, "10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz." bilgisini verdi.

Koca, Mersin'deki yangından etkilenen 154 kişinin de tedavileri tamamlanarak taburcu olduklarını bildirerek, "28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yangın manzarasında tatile devam etmek
Yangın manzarasında tatile devam etmek

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186'sının taburcu olduğunu, 17 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü belirten Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı ve 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar
Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar
MSBden Rusyadan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama
MSB'den Rusya'dan gelen yangın uçağı ile ilgili açıklama
Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu paylaştı
Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu paylaştı

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi