Son dakika: Orman yangınıyla mücadelede yeni karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevli olmayanlar bundan böyle yangın mahalline alınmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli...

Yoğun bir çalışma devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Azerbaycan'ı özellikle zikretmek durumundayım. Buraya gelmeden önce Aliyev'le bir telefon görüşmesi yaptık. Şu anda 600'ı aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumda, bunu arttırabiliriz diyor araç gereçleriyle. Son olarak ''100 itfaiyeciyi göndereyim'' dedi. 'İsabetli olur' dedim. Bugün büyük ihtimalle gelirler. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor.

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak. Havada durma süreleri de yüksek. Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

150 iş makinesi ki termik santraln etfafını açmada dozerlere ihtiyacımız oluyor. Şu an itibariyle termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette.

YANGIN MAHALLİNE GÖREVLİ OLMAYANLAR ALINMAYACAK

Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz.

Diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 helikopter ve 3 tanker uçak, İspanya 2 amfibik, Hırvatistan 1 amfibik uçak, Azerbaycan bir amfibik uçak ve bir helikopter göndermişti. Yurtdışından temin edilen 4 helikopter de bugün itibariyle yangın söndürme çalışmalarına katılacak.

Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar yeniden ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Buraların inşaata açılacağı yönündeki sözler.. Bu yalandır. Asla böyle bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu'nun da yalandan başka sıfatı yoktur.. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz. Yeşil Vatan'ı korumak için can siperhane mücadelemiz devam edecektir. İktidarımız döneminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Bunu yapan bir iktidarız. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde bu çalışmalarımızı yoğun olarak devam ettireceğiz. Ve ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir.

HELP TURKEY SORUŞTURMASI

'Help Turkey' diye bir kampanya başlattılar. Bunun karşısında söyleyeceğimiz tek şey var, güçlü Türkiye. Nitekim fazla dayanamadılar kısa sürede 'Help Turkey'i çektiler. Dezenformasyonla, terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası içinde olanlar var. Bu konuda onlara prim vermeyeceğiz. Göçmenleri koruması altına alan bir Türkiye herhalde güçsüz bir ülke değil. Biz güçlü Türkiye'yiz. biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. İktidara gelince ne kadar Suriyeli varsa kovacağız diyen bir iktidar değiliz. Ülkemize sığınan insanlara kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık.

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