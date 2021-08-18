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HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Orman Genel Müdürlüğü: Şemdinli’de çıkan yangın kontrol altına alınmak üzere
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Haber Giriş: 18.08.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son dakika! Orman Genel Müdürlüğü: Şemdinli’de çıkan yangın kontrol altına alınmak üzere

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Son dakika! Orman Genel Müdürlüğü: Şemdinli’de çıkan yangın kontrol altına alınmak üzere

Son dakika haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmak üzere" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Hakkâri/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerimiz, küçük bir alanda devam eden yangını kontrol altına almak üzere. Ülkemizin her karış toprağını, Yeşil Vatan’ımızın her fidanını korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

 

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