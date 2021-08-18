Son dakika! Orman Genel Müdürlüğü: Şemdinli’de çıkan yangın kontrol altına alınmak üzere

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Hakkâri/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerimiz, küçük bir alanda devam eden yangını kontrol altına almak üzere. Ülkemizin her karış toprağını, Yeşil Vatan’ımızın her fidanını korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Hakkari/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor.



Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerimiz, küçük bir alanda devam eden yangını kontrol altına almak üzere.



Ülkemizin her karış toprağını, #YeşilVatan’ımızın her fidanını korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/jXrkdA5XCw — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 18, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara