Son dakika haberi... İtfaiye uçağımız Hırvatistan'da düştü... Bakan Yumaklı: Düşen uçaktaki pilotumuz şehit oldu

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

"YANAN BİR UÇAK İHBARI GELDİ"

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hırvatistan’ın yerel kaynaklarına dayandırdığı şu bilgileri aktardı: “17.11’de yanan bir uçakla ilgili bir ihbar alındı. Bunun üzerine derhal acil birimler ve servisler bilgilendirildi. Bölge güvenlik çemberine alındı, uçaktan acil durum bilgisi alındı. Hırvat makamları yerel birimlerden bilgi alıyor. Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi ve ekibi de bölgeye doğru gidiyor.”

RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçak düştü. Uçağın havadaki son radar görüntüleri ortaya çıktı.

