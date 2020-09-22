Son dakika! Operasyon başlatıldı... Çok sayıda gözaltı var

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, 1'i KHK ile ihraç edilen subay, 1'i emekli subay, 2'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 1'i sözleşmesi feshedilen uzman çavuş ile 1 askeri öğrencilikten atılan toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.



​Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



BALIKESİR MERKEZLİ 21 İLDE FETÖ OPERASYONU



Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.

Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.