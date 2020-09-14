Son dakika... Operasyon başladı! 21 ilde 76 adrese baskın yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var
FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürüyor.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında görevli/muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin gözaltı işlemleri ve adreslerde yürütülen aramaların devam ettiği bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle