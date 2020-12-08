Son dakika... Önemli açıklamalar: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

AB İLE İLİŞKİLER

"Prensipler üzerinden doğrular üzerinden ilkeler çerçevesinden gitmek lazım. Öyle olunca bizim sık sık şikayet ettiğimiz çifte standarttan da uzaklaşılmış olur.

Avrupa ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Bir çok sınama ile karşı karşıyayız. Bu süreç bize her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Kazan-kazan anlayışıyla devam ederiz.

DOĞU AKDENİZ

Biz yarınki zirvede değil AB’den her zaman stratejik ve aklı selim davranmasını bekliyoruz. Sorunlara katkı yapmasını isteriz. Ama bunun için AB’nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım.

Son dönemlerde diplomasiye önemli fırsatlar verdik. Bir keresinde geminin çıkışını geciktirdik, ikincisinde bakım için gemi Antalya limanına geldi. Bu süreçlerde Yunanistan ve Rum Kesimi’nin kışkırtıcı adımlarını gördük. Böyle bir süreçte AB, Yunanistan ve Rum Kesimini masaya getirebilirdi maalesef olmadı. 20 Ekim'den bu yana Yunanistan’ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor.

11 tane NAVTEX, 12 tane NOTAM yayınladılar. Ayrıca silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmek için kışkırtıcı adımlarda bulundular. Biz gerçekten çok sabırlı davrandık.

Yunanistan diyaloğa yanaşmadı. NATO'nun bu ayrıştırıcı toplantılarına da son dönemlerde katılmaz oldular. Kim diyalogdan kaçıyor? Yunanistan, 'Oruç Reis gemisi orada olduğu sürece toplantıya gelmeyeceğiz' demişti. 29 Ekim'de Oruç Reis faaliyetlerini o bölgede tamamladı, geldi Antalya Limanı'nda. Hâlâ başka bahaneler buluyor.

'Hep kışkırtan taraf Türkiye'dir' gibi açıklamalar görüyoruz. Bu doğru değil. Adil ve dürüst olmaları gerekiyor."

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar da şöyle:

"İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir.

iki müttefikimizin sorun yaşaması bize kötü intibalar veriyor.

Yunanistan, AB ve NATO'da, Türkiye NATO'da müttefikimiz.

Biz dostlarımızın birbirleriyle iyi ilişkiler geliştirmesini istiyoruz.

Yardımcı olabileceğimiz bir konu olursa elimizden geleni yaparız."