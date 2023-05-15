Son dakika: Ömer Çelik: İmamoğlu ve Yavaş milletimize özür borçlular

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İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Kampanya süreci tamamlandı. Sandık kuruldu. Sandığın kurulmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancı bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Dünya gıpta ile bakmıştır. Vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması örnek olmuştur. Siyasi tarihin konusu budur. Vatandaşlarımız iradesi darbelerle sürekli budanmıştır, işlemez haline getirilirmiştir. Vatandaşlarımızın sandık iradesine sahip çıkmıştır. Yüzde 90 katılım olmuştur. Her bir vatandaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız açık ara önde bitirmiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Meclis'te güçlü bir çoğunluk elde etmiştir. Cumhurbaşkanımızı gösterilen teveccüh yeni bir rekora imza attığını göstermektedir.

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"DOĞRU OLMAYAN BİLGİ CHP GENEL MERKEZİNDEN VERİLDİ"



Dünden beri bir kampanyayla karşı karşıyayız. CHP klasiği önümüze getirildi. Oldu bitiyle aday önümüze getirildi. 'Ezici çoğunlukla alacağız' diye bir propaganda çalıştırılıyor. Arkasında da buna karşı çıkan her kesime bir dayatma yürütülüyor. Listeler yayınlanıyor. Hangi bürokratların görevden alınacağına dair listeler yayınlıyorlar. Dün Anadolu Ajansı ve AK Parti'deki verilerin birer manipülasyon olduğunu iddia ettiler. Sayın Yavaş ve İmamoğlu konuştu. '13 . cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz' dediler. Vatandaşımızın iradesi tecelli etmemişken, cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Dün ilk açıklamamızda söyledik, 'Bu yapılan milli iradenin gaspıdır. Son derece yanlıştır' dedik. 'Yanlış yaptık' demelerini bekliyorduk fakat sonraki açıklamalarında da devam ettiler. Daha sonra yaptıkları yanlışı estetize etmek için 'temennimizi ifade ettik' dediler. Dayatma içine girdiler. 'Elimizde ıslak imzalı tutanaklar ve Ankara, İzmir, İstanbul'dan oylar geldiğinde, bizim bu dediğimiz doğru çıkacak' dediler. Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. Doğru olmayan bilgi CHP genel merkezinden verildi. Manipülasyonu ortaya çıkaran Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalıdır. Milletimize özür borçlulardır.

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Gözden Kaçmasın Bahçeli: Bütün oyunlar milletimiz tarafından bozulmuştur Haberi Görüntüle

Milletimizin büyük basireti tüm bu etkileri kenara iterek kendi yolunda ilerledi. Biz bu süre boyunca tam olarak tablo görünceye kadar herhangi bir şekilde 'sonuç şudur' gibi bir açıklama yapmayacağız. 'Sürece saygı duyan, sonuca da saygı duyar' dedik. Bu değerleri başından sonuna kadar korumuş olduk. Çok yüksek siyasal katılımla, dünya demokrasisi içinde son derece olumlu değerlere sahip olduğumuz göstermektedir. Hangi partiden olursan olsun, oy kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekküre ediyoruz. Sandıkları koruyan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza teveccühü gösteren vatandaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyorum. Bütün bu süreç boyunca Türkiye'yi yönetme kapasitesinin Cumhurbaşkanımızın şahsında temsil edildiği görülmüştür. Sokağa şiddet hakimmiş gibi atmosferin oluşturulmasına karşı da emniyet ve jandarma çok değerli katkı sağladı. Emeği geçen tüm kurumların temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.



"CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI YAPILAN KİRLİ PROPAGANDALAR DA BOŞA ÇIKTI"



Bu süreçte iki sembol ortaya çıktı. Bir tanesi kampanya sürecinde sağa sola mermi fırlattı, bu ittifakın adayı masa yumruklayarak süreci yürütmeye çalıştı. Bize defalarca 'sonuçlara saygılı olacak mısınız?' diye soruldu. Bizim geçmişimizde seçim sonucunu tanımama gibi bir leke yok ama karşımızdakinde bu var demiştik. Asıl sorulması gerekenin karşıdakiler olduğunu ifade ettik. Halkımıza karşı yanlış beyanda bulunmalarına rağmen yine bugün bizi suçlamaya devam ettiler. Bu net bir şey gösteriyor. Ne kadar dayatmacı oldukları görülmüştür. Pekçok siyasetçi yorumcu yanıldı. Hepsi boşa çıktı. Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan kirli propagandalar da boşa çıktı. Milletimiz kenara itti.