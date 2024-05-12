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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür

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#İsrail#Ömer Çelik#Netanyahu
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 22:31

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak" açıklamasını yaptı.

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Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak.

Netanyahu’nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur.

Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır.

Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz .

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Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!

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#İsrail#Ömer Çelik#Netanyahu

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