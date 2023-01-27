Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: Önünde hiçbir engel yok

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 09:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için önünde hiçbir engel olmadığını açıkladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6'lı Masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

* 6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” demişler.

* Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu istifası... Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiİYİ Parti’de Kılıçdaroğlu istifası... Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiHaberi görüntüle

* Bunca toplantıdan sonra 6’lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metodlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gaspetmeye çalışıyorlar

* Bu metodları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

* Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.

* Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.

GÖZDEN KAÇMASIN...

Taciz mağduru H.K.G.’ye yüksek korumalı yeni hayatTaciz mağduru H.K.G.’ye yüksek korumalı yeni hayatHaberi görüntüle

 

* Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. “Söz ve karar milletindir” diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta
Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason