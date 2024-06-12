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Son dakika... Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Cumhur İttifakı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 19:31

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır.

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#Ömer Çelik#Cumhur İttifakı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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