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Son dakika... Ölüme böyle el sallamışlar! Marmaris'teki kazadan yeni görüntü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Marmaris
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 13:43

Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris’in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı.

Son dakika... Ölüme böyle el sallamışlar Marmaristeki kazadan yeni görüntü

Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyetinin çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapılacak.

Son dakika... Ölüme böyle el sallamışlar Marmaristeki kazadan yeni görüntü

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Son dakika... Ölüme böyle el sallamışlar Marmaristeki kazadan yeni görüntü

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#Trafik Kazası#Kaza#Marmaris

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