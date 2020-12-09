Son dakika... Ölüm sayılarıyla ilgili iddialara Bakan Koca'dan çarpıcı yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Şu dönemde ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına gerçekten çok üzülüyorum. Bu sorunun geleceğini bildiğim için birkaç örnek hazırlayın demiştim arkadaşlara.

* Bildiğiniz gibi mart ayında vefat edenlere uygulanan bir yaklaşım vardı defnedilirken. Ceset torbalarında, farklı mezarlarda defnedilmesi şeklinde bir anlayış söz konusu idi.

* O dönemde yayınladığımız genelgede şunu ifade ettik: Kovid bulaşıcı hastalıktır, diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnin yapılmasını belirten özel ceset torbaları içerisinde olmasını ifade eden bir genelge yayınladık. Kovid'in de diğer bulaşıcı hastalıklar gibi defnedilmesi gerektiğini belirten bir genelgeydi.

Ö üm belgesinde sağ üst tarafında 'ölüm şekli' yazar. Sol altta ise ölüm nedeni yazar. Ölüm şekli defnedilirken erken dönemde doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü, bulaşıcı hastalıklar anlamında tedbir alınması gereken bir ölüm mü, bunu belirtir. Bunu ilk hekim doldurur.

* Ölüm nedeni ise aynı anda doldurulmaz. İlk hekimin doldurulduğu şekliyle gider. Defnedilirken neye uyulması gerektiğini belirtmek içindir o.

* Ölüm nedeninde dört tane başlık var. Bir esas sebep, altta diğer etkileyen sebepler hastalık olarak belirtilir. Bunu ikinci hekim dosyayı kontrol ederek ölüm nedenini yazar. Yani Kovid sol altta ölüm nedeni olan kısma yazılır. Sağ üstte bulaşıcı hastalıklar kısmına yazılmaz.

* Aşağıda ise bulaşıcı hastalıklar başlığı var. O başlık içerisinde 190-200'e yakın başlık var, biri de Kovid. Bulaşıcı hastalıklar bizim o genelgeden sonra her enfeksiyon bulgusu, ateşi, parametrelerinde enfeksiyon bulgusu olan, zatürre bulgusu olan herkes enfeksiyon taşıdığı için Kovid olmasın diye yıkanırken tedbir alınsın diye yazılıyor.

* Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor, her enfeksiyonu, ateşi, zatürresi olan hasta yıkanırken tedbir alınsın diye bulaşıcı hastalıklar diye işleniyor.

Bulaşıcı hastalıklar başlığında da sol altta gördüğünüz...

* Geçmişe dönük bazı ölüm belgeleri: 3 Aralık. İsmi kapalı, diğer bütün bilgiler gerçek. Vefat eden bir hastamız. Ölüm şekli: Bulaşıcı hastalık. Ölüm nedeni: Septisemi, kronik böbrek yetmezliği. Bu hastanın PCR'ı negatif. Bu Kovid mi?

* Enfeksiyon bulgusu olduğu için yıkanırken tedbir alınsın diye işleniyor. O nedenle marttan önce aynı şeyleri söyleyen kişiler rakamlara baksın.

* Marttan sonra pandemi dönemi olduğu için enfeksiyon belirtisi olan herkes bulaşıcı hastalıklar olarak işlendi ama aşağıda esas ölüm nedeni farklı.

* Hipotansiyon... PCR negatif, ölüm şekli bulaşıcı hastalık. Kovid mi? Değil.

* Biz bugüne kadar, ilk günden itibaren söylediğim üzere, PCR'ı pozitif olup hayatını kaybeden ölümleri bildiriyoruz. DSÖ diyor ki, PCR pozitif olanları bildiriyor. Biz de benzer şekilde PCR pozitif olanları bildirmiş oluyoruz. Travma, trafik kazası gelmiş ama PCR'ı pozitif. Bu ölüm nedeni olarak Kovid değildir diyor. Primer ölüm nedeni önemlidir. Kovid'le mi hayatını kaybetti yoksa Kovid kolaylaştıran bir sebep olarak mı devreye girdi? Teknik raporunda bunun Kovid olmayacağını belirtiyor.

* Bu iş teknik bir iş. Bununla ilgili kararı veren, hekimlerimiz. Birincil hekim, birincil takip eden, ayrıca bunun nedenini onaylayan hekim devreye giriyor. Bu kadar teknik bir işi yapan bizim hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz?

* Dün çok da muhalefet eden bir vekil arkadaş İstanbul'da bizim hastamız Kovid hastamız değil diye isyan ediyor. Bu hasta emekli bir asker. 'Bu yanlış yazıldı, bunun değiştirilmesini istiyoruz' diyerek bana kadar ulaştı. Niye? Enfeksiyon olduğu için. Ben dedim ki, 'Ölüm nedeni önemlidir. Bu da ikinci hekimimiz tarafından onaylanır. Ben anca orada bununla ilgilenen arkadaşlar bunu hızlandırın talimatından başka bir şey veremem.'



* Ateşi varsa, zatürresi varsa, sepsisi varsa tedbir alınsın diye üst tarafa bulaşıcı hastalıklar yazılıyor.

* 83 milyon vatandaşımıza daha çok güven vererek pandemiyle mücadeleyi daha güçlü kılmamız gerekiyor. Herkesin icraata odaklanması gerekiyor. Bizim salgın yönetimini siyasi beklentilere harcamamamız gerekiyor.

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