Son dakika... 'Olağanüstü bir durum yaşıyoruz' diyerek yanıtladı: Deprem fırtınası ne zaman sona erecek?

Haberin Devamı

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada son olarak Malatya’da meydana gelen 5.6'lık depremin, Kahramanmaraş’taki iki büyük depremin artçısı olduğunu açıkladı.

ARTÇI DEPREM UYARISI

Tatar, ilk depremden bu yana 10 bin 300 civarında artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. Üstelik bunların 2500'ü vatandaşların hissedeceği boyutlardaydı. Orhan Tatar ayrıca, bölgede 5 ve üzeri şiddete artçıların devam edeceğine de dikkati çekti.

"SON DERECE CİDDİ BİR DURUM"

Tatar, “Şu ana kadar çok ciddi şekilde bütün bölgeye yayılmış vaziyette yaklaşık 100 km yarıçaplı bir alanda bu depremlerin artçı sarsıntıların devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse her 3 dakikaya bir artçı sarsıntının meydana geldiğini görmek son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

DEPREM FIRTINASI NE KADAR DEVAM EDECEK?

Orhan Tatar, “Bu tür büyük depremlerin yarattığı artçı sarsıntıların daha çok uzun süre sürmesi gerekir. Bölgedeki birçok farklı fay sistemlerini de etkilemiş durumda.” dedi.