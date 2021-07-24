Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Selçuk, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."

Ayrıntılar geliyor...

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