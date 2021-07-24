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Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu. "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah" diyen Selçuk, "Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." ifadelerini kullandı.
Selçuk, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."
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