Son dakika…  Okullar açık kalacak mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"TEMENNİMİZ ELBETTE OKULU AÇIK TUTMAK"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."

"ÇOCUKLARIMIZIN HATIRI İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tümüyle açılmasıyla ilgili bahsi geçen tarihler ya da açıklamaların, Bakanlık tarafından yapılmadığı sürece dikkate alınmaması gerektiğini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi'nde düzenlenen açılış toplantısına katılan Selçuk, daha sonra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Burada kentteki eğitim çalışmalarını değerlendiren Bakan Selçuk, Milli İrade Meydanı'nda cuma namazı kıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden emekli öğretmen Emrullah Dal'ın Fevziye Camisi'ndeki cenaze törenine katılan Selçuk, Dal'ın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Selçuk, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ DEĞERLENDİRMELER YAPILABİLİR"

Bakan Selçuk, pandemi sürecinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dinamik olarak yaşanan bir süreç olduğunu söyledi.

Her gün, her hafta verilerin değişebildiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de eğitimle ilgili kararları alırken bu dinamik duruma göre almamız gerekiyor. İlgili kurumlarla yaptığımız istişareler, onlarla yaptığımız değerlendirme toplantıları ki her hafta yapılıyor. Gelecek haftalarda eğitim kurumlarında, okullarımızda neyi nasıl yapacağımız konusunda kararları ortaya koyuyor, daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm bakanlıklar ki hemen hemen hepsi bu salgınla doğrudan ilgili, birlikte bir değerlendirme yapılıyor ve netice itibarıyla da kararlar alınıyor.

Bugünlerde bildiğiniz gibi salgında bir tırmanış söz konusu. Elbette bu tırmanışı şehir şehir, ilçe ilçe takip ediyoruz. Bu takip neticesinde de önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde, hangi ilçemizde durumun ne olduğunu da dikkatle izleyerek yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulunun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının görüşü ve ilgili kurumların da istişaresi neticesinde kararlar alınacak."

Selçuk, dinamik durum nedeniyle gelecek haftalarda ya da gelecek ay ve sonraki ay durumun ne olduğunu tam olarak saptamanın ve bunun kararını vermenin bugünden söz konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; çocuklarımız kurallara, temizlik, maske, mesafe kuralına gayet ciddi bir şekilde uyuyor. Küçük uyarılarla birtakım sorunlar da gideriliyor ve hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla ilgili durumlarda da gereken tedbirler alınıyor. Ortada bir prosedür var, algoritma var. Ona göre gereken tedbirler alınıyor, hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin de riske girmesini engelleyecek şekilde bu kararları güncelliyoruz. Önümüzdeki hafta bu kararlarla ilgili mevcut verileri dikkate alarak yeni değerlendirmeler yapılabilir. Sağlık Bakanlığımız bunlarla ilgili olarak günlük birtakım açıklamalar da yapıyor. Biz bu haliyle bu dinamik süreci takip ediyoruz."

"HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ FARKLI SENARYOLARIMIZ VAR"

Bakan Selçuk, bir gazetecinin bütün sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda bazı haberlerin çıktığını belirtmesi üzerine, "Her zaman ifade ediyoruz, 'resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz' diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var. Bu senaryoların da dikkat ederseniz her birini yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu temenniler elbette okulların bir an önce açılmasına yönelik. Bizim de bütün temennimiz, beklentimiz ve arzumuz; okulların tümüyle açılması. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz, herhangi bir riske rağmen olmayacaktır. Bu nedenle bahsi geçen tarif ve açıklamalar, bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim." ifadelerini kullandı.