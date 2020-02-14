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DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Son dakika: Hürriyet'in duyurduğu skandalda flaş gelişme! İşine son verildi...

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Son dakika: Hürriyet'in duyurduğu skandalda flaş gelişme! İşine son verildi...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.’nin işine son verdi. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail S. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 4'üncü sınıfa giden Suriyeli S. H., okulda bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli memur İsmail S.'nın cinsel tacizine uğradı.

"Sana kitap vereceğim, bütün Suriyelilere verilecek ancak ilk sana vereceğim" diyerek çocuğu kandırarak okulun deposuna götüren ve 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adamın çocuğun babasının ailesini birlikte yaşamadığını öğrenerek kendisine hedef seçtiği ifade ediliyor.

İŞİNE SON VERİLDİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.’nin işine son verdi.

Şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlatıldı.

DETAYLAR GELİYOR...

Okulda iğrenç taciz Kendisini müdür yardımcısı olarak tanıttı...
Okulda iğrenç taciz! Kendisini müdür yardımcısı olarak tanıttı...

 

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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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