Son dakika: Hürriyet'in duyurduğu skandalda flaş gelişme! İşine son verildi...

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 4'üncü sınıfa giden Suriyeli S. H., okulda bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli memur İsmail S.'nın cinsel tacizine uğradı.



"Sana kitap vereceğim, bütün Suriyelilere verilecek ancak ilk sana vereceğim" diyerek çocuğu kandırarak okulun deposuna götüren ve 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adamın çocuğun babasının ailesini birlikte yaşamadığını öğrenerek kendisine hedef seçtiği ifade ediliyor.



İŞİNE SON VERİLDİ



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.’nin işine son verdi.



Şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlatıldı.



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