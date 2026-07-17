×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Oğuzhan Uğur#Gözaltı#Ahbap Derneği
Son dakika... Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 07:40

Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ahbap soruşturması derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent ve beraberindeki 14 kişi tutuklanmasının ardından dün gece de ikinci dalgada gözaltına alınan 6 isim tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni isimlerle ilgili çalışmalarına devam ederken bir isim daha gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Özellikle 6 Şubat depremleri sürecinde Ahbap Derneği'ne en çok destek veren isimlerden biriydi.

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından 'Galiba benim açıklama yapmam isteniyor. Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa eğer biz de bu yanlışın düzeltilmesini isteriz. Bizim amacımız kesinlikle o dönemde yardım kuruluşuna destek vermekti. Devlet onaylı bir kurum olduğu için destek verdik. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz de gerekli mücadeleyi vereceği'" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ama Oğuzhan Uğur'un özellikle 6 Şubat depremlerinde Ahbap'a destek için yaptığı paylaşımlar sosyal medyada bir tartışma konusu gelmişti. Oğuzhan Uğur onların bir kısmına cevap verdi."

Ayrıntılar geliyor...

Gözden KaçmasınHaluk Levent’in eşi de sevgilisi de şüpheli... İsviçre’de evlendiği Nurdan Eriş: Kendimi salak gibi hissediyorumHaluk Levent’in eşi de sevgilisi de şüpheli... İsviçre’de evlendiği Nurdan Eriş: Kendimi salak gibi hissediyorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Uğur#Gözaltı#Ahbap Derneği

BAKMADAN GEÇME!