Son dakika... Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

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Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ahbap soruşturması derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent ve beraberindeki 14 kişi tutuklanmasının ardından dün gece de ikinci dalgada gözaltına alınan 6 isim tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni isimlerle ilgili çalışmalarına devam ederken bir isim daha gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Özellikle 6 Şubat depremleri sürecinde Ahbap Derneği'ne en çok destek veren isimlerden biriydi.

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından 'Galiba benim açıklama yapmam isteniyor. Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa eğer biz de bu yanlışın düzeltilmesini isteriz. Bizim amacımız kesinlikle o dönemde yardım kuruluşuna destek vermekti. Devlet onaylı bir kurum olduğu için destek verdik. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz de gerekli mücadeleyi vereceği'" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ama Oğuzhan Uğur'un özellikle 6 Şubat depremlerinde Ahbap'a destek için yaptığı paylaşımlar sosyal medyada bir tartışma konusu gelmişti. Oğuzhan Uğur onların bir kısmına cevap verdi."

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