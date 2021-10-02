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Son dakika! Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor

#Oğuzhan Asiltürk#Saadet Partisi#Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı
Son dakika Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra muhalefet partisi liderleri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu" dedi.

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiMilli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

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Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılılan Oğuzhan Asiltürk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. 

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katılıyor.

Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etemdiğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın." dedi.

Son dakika Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor

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Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

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OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı, 5 dönem milletvekilliği, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı.

Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.

Son dakika Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor

CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı.

Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.

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Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya'dan milletvekili seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.
Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara'ya getirildi ve tedavi altına alındı.

Oğuzhan Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi süreci devam ederken 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Evli ve 4 çocuk babası Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunuyor.

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#Oğuzhan Asiltürk#Saadet Partisi#Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı