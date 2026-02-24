Son dakika... Oğuz Murat Aci kazada hayatını kaybetmişti! Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu

×
Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un da arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

