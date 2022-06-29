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Son dakika... Öğretmen atama ve sonuç takvimi belli oldu! Bakan Özer açıkladı

#Atama#Öğretmen#Bakan Özer
Son dakika... Öğretmen atama ve sonuç takvimi belli oldu Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da başlayacağını, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

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Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

Atama takvimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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#Atama#Öğretmen#Bakan Özer

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