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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Harita kadastro mühendislerine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

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Harita kadastro mühendislerine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti

Lisanslı harita kadastro mühendislerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, ’Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülerek kabul edildi. Teklifle; lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, yazılı sınav şartı kaldırılarak, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ile müşavirlik yapabilmesine imkan tanındı. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkartıldı. Ayrıca, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin, her ilde büro açabilmesine imkan tanındı.

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