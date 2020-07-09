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MUSA KESLER
Haber Giriş: 09.07.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Son dakika… O iki ‘zorba’nın cezası belli oldu

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polislere kafa tutan iki şahıs hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’e ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına devam edildi.

Bugün yapılan duruşmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından Yıldız ve Baştürk’e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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