Son dakika... O cani yakalandı
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle 'Dora' isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı.
Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle