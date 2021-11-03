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Son dakika... Numan Kurtulmuş’tan ‘seçim anketi’ açıklaması: AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor, CHP’nin oyu yukarı çıkmıyor

#Numan Kurtulmuş#AK Parti#AK Parti Genel Başkanvekili
Son dakika... Numan Kurtulmuş’tan ‘seçim anketi’ açıklaması: AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor, CHP’nin oyu yukarı çıkmıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. "Sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar ama AK Parti Türkiye'de birinci partidir" diyen Kurtulmuş, "Bu kadar algı operasyonuna rağmen CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AHaber'de soruları yanıtladı.

İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satırbaşları:

AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELİŞİNİN 19. YILI

Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir. Gerçekten büyük bir başarı. Ümit ediyoruz bu kadroların başarıları uzun yıllar daha Türkiye'de devam edecektir. İktidar devralındığında Türkiye'de devletle milletle ayrı tellerden çalan, milletin talepleriyle ilgisi olmayan devlet mekanizması, ceberrut devlet anlayışı, 28 Şubat'ta zirveye çıkmış olan bir devlet anlayışı, yatırımla falan ilgisi olmayan hükümet şekli, her tarafı dökülen, dış tehditlere karşı her tarafı açık olan bir ülke devralındı. Evet çok muazzam hizmetler yapıldı; köprüler, otoyollar, havaalanları vs..  Ama AK Parti'nin en büyük başarısı nedir derseniz ben 3 başlık sayarım. Birincisi devlet-millet bütünleşmesidir. Zihniyeti değiştiremezseniz zaten yolu yapamazsınız. Bir büyük zihniyet devrimi yapmıştır. İkincisi vesayetlere karşı mücadelede Türkiye çok zor bir tarlayı geçmiştir, her tarafı mayınlarla döşeli bir alanı geçmiştir. Türkiye'de bütün darbelerin arkasında uluslararası güçler vardır. AK Parti dik durmasaydı 27 Mayıs muhtırası 12 Mart gibi olacaktı.  15 Temmuz'da direnmiş bir milletiz. 304 generalin imzasıyla yayınlanan bildiri iyi hazırlanmış bir bildiriydi, orada da anında cevapları verilerek susturuldu. Bütün bu süreçlerin hepsinde milli iradenin vermiş olduğu güçle yolumuza devam ettik. Hala bir köşede bekleyip vesayet odakları ortadan silinmiştir demiyorum ama güçleri azalmıştır, hala köşede bekleyenler olduğunun farkındayız. Türkiye'de vesayetler devri sonlandırılmıştır. Üçüncüsü ise özgüven inşasıdır. Bir milletin kendi özgüveni yoksa o milletin uluslararası alanda rekabet edebilmesi mümkün değildir. Türkiye yakın geçmişte İHA'ları alabilmek için yıllarca nasıl kapılarında beklediğimizi biliyoruz. Rahmetli Nuri Demirağ'ın projesini engelleyen bu zihniyetti. Şimdi çok şükür Türkiye'nin gençleri İHA'larla destan yazıyoruz. Böyle devam edersek Türkiye bir kaç yıl sonra kendi uçak motorunu yapacak güce sahip olacaktır. 'Ayasofya'yı açamazsınız, açtırmazlar...' Hayır, yeni bir Türkiye var. Ayasofya'yı da açmış olduk. 

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EN ÖNEMLİSİ ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ OLACAK

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Mega projelerin hepsi birbirinden önemli. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, tüneller hepsi önemli ama bunların üstünde taç gibi duran inşallah Çanakkale Köprüsü olacak. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta yerinde ziyaret edecek. Avrupa'nın en kuzeyinden en güneyine kadar insanlar deniz yolu kullanmadan köprülerle ulaşımını sağlayacak. Muhteşem bir projedir. 18 Mart'ın büyük zaferini hatırlatan bir köprü olacak.

 Z KUŞAĞI

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Algı operasyonudur, cevabımızı somut verilerle veriyoruz. Türkiye'nin en genç kuşağında da birinci parti AK Parti'dir. Gençlerimizi çok iyi anlıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. TEKNOFEST'lerde pandemi şartları olmasına rağmen yüzbinlerce genç geliyor. 15 Temmuz gecesini referans olarak veriyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde tankların önüne yatarak darbenin önüne duran bir gençlik yok. Çok gencimiz şehit oldu. Yüzbinlerce genç sokağa çıktı. 

CHP LİDERİNİ'NİN 'BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK 15 TEMMUZ'DA' İFADESİ

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Demokrat olmak öyle çok kolay bir iş değil. 15 Temmuz böyle bir sınav alanıydı. Saat 23:30 - 01:00 arası kimlerin apronda beklediğini çok iyi biliyoruz. Muhalefet olmak, Türkiye'yi sevmek ilk andan itibaren kim nerede bulunursa ölümüne o iki saatlik süreci Allah bir daha yaşatmasın Türkiye'ye. O gece darbeciler başarılı olsa bugün belki hiçbirimiz hayatta değildik. Bu laf, gerçekle ilgisi olmayan bir laftır. Kimlerin keyifli olduğu, TV'den izlediği ortadadır. Yenikapı ruhu CHP için de büyük bir fırsattı. Darbeye karşı sözler söylemesi millet tarafından takdirle karşılanmıştı. 'Kontrollü darbe' lafı bir yerlerden sufle edildi. Her türlü insaf ölçüsünün dışında izansız bir sözdür. Kontrollü darbe demek tam da darbe yapanların istediği şeydir. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. 'Biz de o gün direndik' demesi başka bir siyasi alana girmek istediğini gösteriyor. Önce söylediklerini tekzip ederek, zaman zaman ne söylediğini unutarak kendine alan açmaya çalışıyor.

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CHP'NİN TEZKEREYE 'HAYIR' DEMESİ

Karşı taraftaki ittifakın en büyük problemi ortak değerler konusunda uzlaşabilmiş değiller. Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan. Eğer bir şey inşa edecekseniz bunu millete anlatmanız lazım. Parlamenter sistem, tamam da bundan CHP, HDP ne anlıyor. Bu da bilinen bir şey değil. Örneğin terörle mücadelede nasıl hareket edeceksiniz? HDP ile işbirliği açık ancak ittifak gizli yürütülüyor. Tezkere konusunda HDP'den tehditvari çağrılar, tezkereye hayır dendikten sonra Kandil'den tebrik mesajı geldi. Milletin önünde oluyor. CHP'nin önce kendi vatansever kadrosunu ikna edecek performansı olması lazım. Daha önceki tezkerelere neden evet dediniz? Siz dün böyle düşünüyordunuz da bugün neden fikrinizi değiştirdiniz. Acaba HDP'den alamayacağınız oylar mı? Umarım oradan terör örgütlerinin Türkiye'ye larşı vereceği saldırılar olmaz ama elimizde hukuki bir şey olsun. Tezkere konusundaki ilk önemli çatlak tezkereden çıkmıştır. Bu ihtilaf sürecek olan bir ihtilaftır. Kimse HDP'nin evet demesini beklemiyordu ama CHP'nin de hayır demesini beklemiyordu. Böyle bir tavır CHP'yi HDP'nin gölgesine çekmiştir.

ANKETLER

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Sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar ama AK Parti Türkiye'de birinci partidir. Bu kadar algı operasyonuna rağmen CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor. Milletimiz eleştirlerde bulunuyor ama konuştuğumuzda 'Bunları AK Parti'den başka çözecek yoktur' diyor. Belediye Başkanı adayı olmak başka bir şeydir ama Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunuzda millet sormayacak mı terörle mücadelede ne yapacaksın? Bu partilerin hepsi arasında farklılıklar ortaya çıkmayacak mı? Fikirlerin farklı olduğunu düşündükleri bir ittifakın da Türkiye'yi yönetecek bir sayıya ulaşacağını da tahmin etmiyorum. HDP tarafı da 'ne demek oylarıma talip oluyorsun, oylarımı alacaksın ama varlığımız örtmeye çalışacaksın'... Erdoğan gitsin diyorsunuz da yerine ne gelecek, bunu söyleyemiyorsunuz. Kim aday olacak? Kılıçdaroğlu aday olsun diyen CHP'liler oldu. İYİ Parti aday tanımlaması yaptı. Akşener hanımefendi 'Başbakanlığa talibim' dedi. Ben pürüz çıkarmayacağım, ihtilafları gördüğü için geri adımdı. Aday tespiti konusunda farklı kanaatler vardır. Bu da ikinci bir kriz potansiyeli taşıyor. 

 

 

 

 
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#Numan Kurtulmuş#AK Parti#AK Parti Genel Başkanvekili

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