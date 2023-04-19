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Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na ‘Savunma Sanayii’ cevabı

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#Numan Kurtulmuş#Savunma Sanayi#TCG Anadolu
Son dakika: Numan Kurtulmuştan Kılıçdaroğluna ‘Savunma Sanayii’ cevabı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 21:12

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de gazetecilerin gündeme dair önemli konularla ilgili sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'na ‘Savunma Sanayii’ ile ilgili sözlerine cevap veren Kurtulmuş, "Yollar, körpüler, İHA'lar, SİHA'lar. Bunun ezikliği içerisindeler. Bunlardan biri demişti ya, 'Bunlar iyi bir şey yapsa da bunlar iyi yapıyor diyemeyiz'. Kıskançlık, öykünme var" dedi.

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İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Karmaşık duygular yaşıyorlar. Somut olarak görünen şeyler var. Yollar, körpüler, İHA'lar, SİHA'lar. Bunun ezikliği içerisindeler. Bunlardan biri demişti ya 'Bunlar iyi bir şey yapsa da bunlar iyi yapıyor diyemeyiz'. Kıskançlık, öykünme var. Millet tarafından desteklendiğini görüyorlar. Bu lafların arkasında cahiliyet kokuyor. Dünyada özel sektör üretir bunları. ABD'de üretiliyorsa ABD envanterine girer. Bunu akıllık politik bir tavır olarak görmüyorum. Akıllı bir siyasetçi kendisini oraya sıkıştırmaz. Bu memleket de Nuri Demirağ'a, Veci Hürkuş'a fabrikalarını kapattıran kimlerdir. 21 yıldır çok büyük işler yapıldığı ama en önemli işlerden biri de bu vesayetin kırılmış olması. O vesayet odakları hiçbir zaman milli olmadı. Çünkü vesayetin ana kaynağı yurt dışı. Bu darbeleri kimler yaptırdı. İçerideki aparatlarıyla hareket ediyorlar. Bir sevinin bir arkanıza yaslanın. İlla elin oğlundan mı almak zorundayız.

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"YÜKSEK TEKNOLOJİLERDE İLERİYE GİTTİK"

'Niye Karadeniz'de doğalgaza arıyorsunuz, dışardan alın daha ucuza alırsınız' diyorlardı. Böyle terse çalışan bir kafa. 25 sene önce Türkiye kendi kurşununu bile yapamayan bir ülkeydi. Bu kendi göbeğimizi kendimizin kesebileceğinin göstergesidir. Elin oğlunun yaptıklarıyla değil, kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. İçeride tüm alanlarda ileriye doğru gideceğiz. Bu teknolojilerde son yok. Hep bir üstü var. Belli bir yerde durursanız küresel rekabetten kopmuş oluyorsunuz. Yüksek teknolojilerde ileriye gittik. Yüksek teknoloji bizim gibi ülkeler için veli nimet. Gelişmiş ülkelerle aramızı kapatabilmek için bir fırsat. Nasıldan gavurdan alırız diye bakarsanız sittin sene alamazsınız. Bu açıklamalar sanki biraz da dışarıya mesaj. Rasyonel, akılcı, milli vatansever olarak ilerleyeceğiz. Falanca grubun bizi nerede görmek istediği bizim için önemli değil. Bizim için milletin bizi nerede görmek istediği önemli. Bu teknolojinin buraya gelmesinin arkasında siyasi bir irade var.

"VATANDAŞ YAPARSA TAYYİP ERDOĞAN YAPAR"I GÖRDÜ"

14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında sadece AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın birinci olarak çıkmayacak, sandıktan Türkiye Yüzyılı'na kapı açılacak. Bizim en büyük avantajımız seçimden hemen sonra seçime başlayan partiyiz. 6 Şubat depremlerinde ağır bir tabloyla karşılaştık. Orayı defalarca ziyaret etti ve gerekli talimatları verdi. Bundan sonraki süreç fırsata çevrilecek. "Vatandaş yaparsa Tayyip Erdoğan yapar"ı gördü. 7'li masanın her biri ayrı istikamete gidiyor. Bunlar Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözecek? Çözemez. Çözerse yine Erdoğan çözer. Ben hiçbir seçim öncesinde sayı rakam söylemem. Bu vatandaşın iradesine saygısızlıktır.

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Aklı ziyan. Neresini düzeltecekseniz. Konuştuğunuz her saniye israf. Vatandaşımız şunu biliyor; en iyi yaptığımız şey seçimdir. Zaten uluslararası gözlemciler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Şimdiden mazeret üretmeye başlamışlar. Ben güvenli bir şekilde seçimin yapılacağına inanıyorum. Bunların rahatsız olduğu hususlardan biri de şu; bu millet demokrasiye bağlı ve sandığa gidiyorlar. ABD'de oran yüzde 50'nin üzerinde. Fransa'da durum ortada. Türkiye'de yüzde 80-90'larda. Millet iradesine sahip çıkıyor. Birileri de 'sandık güveliği şöyledir böyledir' diyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlarından üzerinden durmaya gerek yok.

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#Numan Kurtulmuş#Savunma Sanayi#TCG Anadolu

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