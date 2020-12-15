Son dakika... Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

(ABD'nin yaptırım kararı) Yaptırımların hiçbir karşılığı olmayacak. Türkiye’nin gücünü sekteye uğratmayacak.

Bu Türkiye’de ürettiğimiz ürünlere karşı. Türkiye alternatifini çoğaltmış bir ülke. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli var, Türkiye kendi savunma sitemini kurmak zorunda.

Türkiye S-400’leri laf olsun diye almadı. İhtiyacımız var. Terör örgütleri var, hava saldırısı olması karşısında bir ihtiyacımız var. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400’lere yöneldi. Milli menfaatlerimiz için almamız gereken tüm önlemleri alırız.

Türkiye’ye karşı yaptırımların çok fazla uygulama alanı bulacağını sanmıyorum. 83 milyonluk bir ülkeyi tamamen karşılarına almayacaklardı.

ABD iç siyaseti sonucu alındığını düşünüyorum.

TÜRKİYE - İRAN İLİŞKİSİ

Türkiye ve İran dost ve kardeş ülkedir. Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiir insani bir konuşmadır. Türkiye İran’ı en zor zamanlarında destekledi. Bakü konuşmasında Kafkasya’daki sorunların çözülmesine de değinildi. Suriye krizini bölge güçleri olarak çözseydik emperyal güçler olmayacaktı.

İki ülkenin arasına kendi iç siyasetleri için girmemelerini istiyoruz.

(Zindaşti-İran ilişkisi) Bu hala devam eden bir süreç. Biz de dünyadaki bütün suç örgütlerine karşı mücadele konusunda en açık en net şekilde işbirliği yapan ülkelerden birisiyiz. Suç örgütü varsa bunların hepsinin sonuna kadar takip edilmesinin doğal olduğunu düşünüyoruz.



SALGINLA MÜCADELE



İnsanların işini sürdürebilmesi için şimdiye kadar 600 milyar lira ekonomki destek verdik. Üretim kayıpları olabilir ama ayakta kalmalarını sağlayacak destekleri verebilmek önemli. Türkiye'nin orta direğinin ayakta kalması için destekler verildi. Yardıma ihtiyacı olan kişilere gerekli destekler verildi. Önümüzdeki 3 aylık dönemde ekonomiye destek sağlayacak desteklerin verileceği de açıklandı. Türkiye küçük de olsa artı büyüme ile yılı tamamlayacak. Gelecek yılın ilk 3 ayında ise Türkiye ekonomisi önemli bir çıkış yakalayacak. Önümüzdeki 3 ay hayati bir süreç. Hükümetimiz tam zamanında gerekli paketi açıkladı.



DAHA KAPSAMLI BİR KAPANMA OLACAK MI?



Salgınla mücadele ile ekonomik hayatın canlılığını dengede tutmak zorundayız. Tedbirlere bireysel olarak uyalım. Tek başına hükümetin aldığı önlemler ile olmaz. Türkiye’de sıfırlasanız bile bütün dünyada bitmeden tekrar tekrar devam eder.



REFORM



AK Parti 18 yıldan beri iktidar. Sıkıntılı süreçler yaşadık. Türkiye’nin geçmiş tecrübesi şunu gösteriyor, sıkıntılı süreçlerden geçmenin en iyi yolu kuvvetli bir reformdur. Türkiye’nin çıkışı anlamına gelecek reformda dileriz ki diğer partilerle uzlaşalım. Şu anda iş olgunlaşma aşamasında, daha sonra siyasi aşaması devreye girecek. Güvenilirliği, şeffaflığı artıran süreç hem ekonomide hem siyaset ve hukuk alanında olacak.



HDP



Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. Israrla terörle aranızda duvar örün diyoruz. PKK’nın siyasi alana yansıttığı düşüncelerden uzak durun diyoruz. HDP’nin kendisine çeki düzen vermesi terör örgütüyle mesafe koyması gerekiyor.









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