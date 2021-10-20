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Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi cinayetler' tepkisi: Siyaseti kirletmek yerine, savcılığa ifade ver

#AK Parti#Numan Kurtulmuş#CNN TÜRK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 'siyasi cinayetler' tartışmasıyla ilgili, "Türkiye faili meçhul cinayetlerden çok çekmiştir. AK Parti döneminde sıfırlanmıştır. Bunun üzerinden siyaseti kirletmek yerine, varsa elinizde bilgi başvurursunuz. Vatandaşlık görevidir, Kılıçdaroğlu savcılığa ifade vermelidir" ifadelerini kullandı. 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısına da tepki gösteren Kurtulmuş, "Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size mi kalmış? Bu hadsizlik, terbiyesizliktir. Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasınlar." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Sultan Arınır'ın sorularını yanıtladı.

İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Özdemir Bayraktar... Allah rahmet eylesin çok önemli dava arkadaşımızdı. Son derece inançlı, fedakar, muazzam bir azmi olan biriydi. Hani derler ya o görevini yaptı ve gitti. Allah bu ülkeye yaptığı katkıları karşısına çıkarsın mekanı cennet olsun. Herkese böyle bir cenaze töreni de nasip olmaz. Yaptıkları kıyamete kadar yaşayacaktır.

IRAK -SURİYE TEZKERELERİ MECLİS'TE

HDP'nin 'hayır' çağrısının karşılık bulmaması gerekir. Türkiye kendi halkını korumakla hükümlüdür. Bu tezkereler keyif olsun diye gelmiyor. Bu kararların birilerini rahatsız ettiğini biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin korunması için yapılan çalışmalardır. Bizim yapmak istediğimiz kardeş halkımızın korunması, toprak bütünlüğünün korunmasıdır. 

Bu Türkiye'nin meselesidir. HDP her zamanki gibi çağrısını yapsın, ona diyecek bir şeyimiz yok.

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'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASI

CHP maalesef böyle algı oluşturarak gündemde kalmaya çalışıyor. Ama bu alan kirli bir alandır. Türkiye faili meçhul cinayetlerden çok çekmiştir. AK Parti döneminde sıfırlanmıştır. Bunun üzerinden siyaseti kirletmek yerine, varsa elinizde bilgi başvurursunuz. Vatandaşlık görevidir, Kılıçdaroğlu savcılığa ifade vermelidir. Muhalefet partisi sorumsuzca hareket etmemeli. Şundan da eminin Kılıçdaroğlu bir süre sonra 'ben böyle bir şey mi demiştim' diyebilir.

Kurtulmuş: Türkiyede siyasi cinayetler AK Parti devrinde sona erdirilmiştir

İlgili Haber:Kurtulmuş: 'Türkiye'de siyasi cinayetler AK Parti devrinde sona erdirilmiştir'

KILIÇDAROĞLU'NUN "BÜROKRAT" AÇIKLAMASI

Bu 18 Ekim neyin tarihidir, sufleyi nereden aldın? Diyor ki, biz yasalar uygun davranan memurlara bir şey demiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu hangileri yasaya uygun hareket etmiyor, suç duyurusunda bulundunuz mu? Memurlarla ilgili arşiv mi tutuyorsunuz? Bunun adı fişlemedir. Böyle bir fişleme varsa bunu da bilelim.

BÜYÜKELÇİLERİN 'KAVALA' ÇAĞRISINA TEPKİ

Bu dosyaya siyaset karar vermez, veremez. Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size mi kalmış? bu hadsizlik, terbiyesizliktir. Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasınlar.

AB KOMİSYONU'NUN TÜRKİYE RAPORU

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Yanlı görüşler, kabul edilebilir. Bizim açımızdan yok hükmündedir. Türkiye eşit ve egemen ülkedir, içişlerine karışılamaz. Siyasi olarak da uygulanabilirliği olmayan tavsiye niteliğinde bir rapordur, biz bunlara itibar etmeyiz bunlar böyle bir rapor yayınladı diye biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçecek değiliz, Ege'de Yunanistan'ın saldırganlıklarına boyun eğecek değiliz.

'PARLAMENTER SİSTEM' TARTIŞMASI

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Şu andaki anayasa bunu öngörüyor. Bu yokmuş gibi konuşuyorlar. Mevcut durum anayasa dışı gibi konuşuluyor. Bizim en büyük rahatımız adayımız belli, oyumuzu daha yukarı nasıl çıkarırız diye çalışıyoruz. Ama karşı taraf için zor olan kimin aday olacağı belli değildir. Akşener'in ben cumhurbaşkanı adayı değil, başbakan adayıyım demesi de korkmayın aday değilim demek. HDP'nin 11 maddelik çıkışı da ittifaka destek aslında. HDP 'açık ittifak gizli ortaklık' yapıyor.

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İMAMOĞLU ADAYLIĞA MI HAZIRLANIYOR?

İmamoğlu'na şu tavsiyede bulunurum. İstanbul'a odaklansın. Önündeki devasa problemleri çözmek için çalışsın. Biz işlerinde başarılar dileriz. Onun dışındaki işlerle uğraşmayı bir kenara atsın.

MUHALEFETTE "İTTİFAK" TARTIŞMASI

HDP'nin sözcüleri Meclis'te CHP ve İYİ Parti sıralarına dönerek eğer siz İstanbul'u, Ankara'yı kazandıysanız bizim sayenizde kazandınız dediler. HDP'nin bir kısmı açık ortaklık istiyor. HDP stratejik adımlar atıyor. 11 maddelik metin de stratejik bir adımdı. Politik davranıyorlar. Esas mesele seçim sürecinde çıkacak üsluptur. 

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Türkiye'de diller üzerinden kültür üzerinden ret inkar politikalarını kaldıran bizim partimizdir.

Türkiye'de herkes anadilini de konuşabilir, yayabilir. Resmi dilimiz Türkçe olmak şartıyla herkes anadilini kullanabilir. 

SİYASETTE ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Erken seçim gündem de yoktur. Seçim 2023'te yapılacak. 

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#AK Parti#Numan Kurtulmuş#CNN TÜRK

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